Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aziz A., idaresindeki 02 LC 755 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 BC 224 plakalı otomobil, Yeni Mahalle’de çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Aziz A., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

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