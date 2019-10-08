1. Adıyaman Kültür Günleri başladı

1. Adıyaman Kültür Günleri yazarların imza ve söyleşisiyle başladı.

Altınşehir Mahallesinde özel bir mekanda Yazar Nazan Arısoy ve Adıyamanlı Çocuk Yazar Mirhat Coşkun’unda katıldığı imza ve söyleşi buluşmasına çok sayıda okur yazar geldi. Yazarların kitaplarına yoğun ilgi gösterildi.

Yazar Nazan Arısoy, imza öncesi uzun bir söyleşi yaptı. Etkinlik öncesi açılış konuşması yapan Özgür Oğuz, kültür günlerinin üç ay gibi bir süre boyunca süreceğini, şehrin kültürel ve sanatsal değerlerinin işlenmesi ve daha geniş kitleler tarafından bilinmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

ADIYAMAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:08

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.