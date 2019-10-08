Cezaevi firarisi, kovalamacada yakalandı

ADIYAMAN´da, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yattığı cezaevinden firar eden ve hakkında başka bir suçtan 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, sabah saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi S.Ö. olduğu ortaya çıktı.

Başka bir suçtan verilen 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında arama kararı da bulunan S.Ö. polis merkezine götürüldü.



ADIYAMAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

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