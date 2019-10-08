Eve tırmanarak giren hırsız yakalandı

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Adıyaman’da bir eve tırmanarak giren hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26185 Sokak'ta bir binanın ikinci katındaki eve tırmanarak giren Engin Ö.'nün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hatay Dörtyol nüfusuna kayıtlı olan ve 8 adet suç kaydı bulunan Engin Ö.'yü gözaltına alındı. Polis merkezine götürülerek sorguya alınan Engin Ö., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

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