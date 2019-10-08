Otomobil 3 metrelik istinat duvarından düştü; sürücü öldü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN´da kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü Arif Polat yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Arif Polat yönetimindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına duvara çarparak, yaklaşık 3 metre yüksekten düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Arif Polat´ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arif Polat´ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.



ADIYAMAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:08

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.