Ceviz soyma makinesi dağıtıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Kabuksuz Bademim Kabuksuz Cevizim Projesi" kapsamında, 26 çiftçiye ceviz kabuğu soyma makinesi yapılan törenle dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören ile 26 çiftçiye ceviz kabuğu soyma makinesi dağıldı. Dualar eşliğinde dağıtılan ceviz kabuğu soyma makinesini alan çiftçiler memnuniyetini dile getirdi.

Törene katılan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, yaptığı konuşmayla ceviz kabuğu soyma makinelerinin çiftçilere hayırlı olmasını ve ilçede ki hibe şeklindeki bu projelerin devam edeceği söyledi.

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz ise ceviz üretim alanı ile bilgi vererek, “13 bin dekar kayıtlı ceviz üretim alanına sahip ilçemizde yürüttüğümüz bu proje ile çiftçilerimizi ceviz kabuğunu elle soymanın zahmetinden kurtarıyoruz. İşletme başına işçiliği azaltarak karlılığı arttıracak projemize benzer projeleri yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Adıyaman İl Koordinatörü Faruk Alan, “GAP İdaresi olarak daha önce birçok projeye Gölbaşı ilçesinde hibe sağladığımız gibi bu projeye de yüzde 70 oranında hibe sağladık. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Projeden faydalanan çiftçilerden Yusuf Öztaş ise, “Şimdiye kadar cevizimizi komşu köylere götürüp belirli bir ücret karşılığında soyduruyorduk, şimdi ise elektrikle çalışan bu makinelerle evimizin önünde soyacağız. Projede kimin emeği geçtiyse çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan programa Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ADIYAMAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

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