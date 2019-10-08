Terastaki tente çöktü: 1'i çocuk, 3 yaralı

ADIYAMAN'da, 3 katlı evin terasında, tütün kurutan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki 2 yaşındaki Mahmur Ocak, çöken tentenin altında kalarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 katlı evin terasında meydana geldi. Songül Ocak ve Şehriban Ocak, terasta tütün kuruturken bir anda, gölgelik olarak yapılan demir tente çöktü. Metal parçalarının altında kalan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki Mahmur Ocak yaralandı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



ADIYAMAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

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