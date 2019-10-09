Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

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Adıyaman'da, dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaatişçisi yaralandı.

Edinilen bilginlere göre yapımı devam eden yeni valilik inşaatında çalışan inşaatişçisi Muhammed A., çıktığı iskele üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşerek yaralanan inşaat işçisi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapilan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:07

YATSI 19:22

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