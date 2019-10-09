Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, 5 katlı inşaatın 1'inci katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Muhammet Açık, yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı binanın 1'inci katında çalışan kalıp ustası Muhammet Açık, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Açık´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ADIYAMAN
09 Ekim 2019 Çarşamba
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