Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı

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ADIYAMAN'da, 5 katlı inşaatın 1'inci katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Muhammet Açık, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı binanın 1'inci katında çalışan kalıp ustası Muhammet Açık, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Açık´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



ADIYAMAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:07

YATSI 19:22

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