Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. 9 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda örgüt üyesi olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ADIYAMAN
09 Ekim 2019 Çarşamba
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