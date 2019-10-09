Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. 9 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda örgüt üyesi olduğu belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



ADIYAMAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:07

YATSI 19:22

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