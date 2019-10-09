FETÖ/PDY Terör Örgütüne operasyon

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi göz altına aldı.

Düzenlenen operasyonda örgütün çeşitli kademelerinde görevi bulunan ve 5’i öğretmenlikten ihraç edilen kişiden oluşan 9 kişi Adıyaman merkez ve ilçelerinde gözaltına alındı. Göz altına şüpheliler sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:07

YATSI 19:22

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