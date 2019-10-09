Kazara kendini vuran şahıs yaralandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde eğildiği esnada omzundaki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde balık avlamaya giden Abdurrahman O., omzunda bulunan av tüfeğiyle yere eğildiği esnada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Abdurrahman O’nun çeşitli yerlerine isabet etti. Yaşanılan olayda yaralanan Abdurrahman O., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Samsat Devlet Hastanesine daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:19

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AKŞAM 18:07

YATSI 19:22

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