Ağaçtan düşen adam yaralandı

Adıyaman’da, budama yapmak amacıyla çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Şambayat beldesinde Mehmet A., isimli kişi budama yapmak için kendisine ait ağaca çıktı. Burada dengesini kaybeden Mehmet A., ağaca düşerek yaralandı. Yaralı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ADIYAMAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

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