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Doç. Dr. Bucak “Sağlıklı Hayat İçin Glutensiz Mutfak” projesine destek verdi

İHA

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hakan Bucak, Adıyaman Çölyak Derneği tarafından hayata geçirilen “Sağlıklı Hayat İçin Glutensiz Mutfak” projesine destek verdi.
Proje kapsamında Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Glutensiz Şef Süleyman Engin, Çölyak Derneği Adıyaman Şube Başkanı Salih Gültoplayan, Kanaat Önderleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, Çölyak hastaları ve aileleri katıldı.
Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. İbrahim Hakan Bucak, burada Çölyak hastalığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çölyak hastalığı ile ilgili konuşan Bucak, “Çölyak hastalığı, genetik olarak duyarlı kişilerde başlıca buğdaydaki gluten, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllardaki gluten benzeri diğer tahıl proteinlerine karşı kalıcı intolerans olarak gelişen bir ince bağırsak hastalığıdır. TBMM Çölyak Hastalığı Meclis Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporuna ve Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 70 bin çölyak hastası vardır. Gerçek anlamda tanı almayanların da bu rakamın on katı olduğu belirtilmiştir” dedi.
Çölyak hastalığı ile ilgili olarak birinci basamak sağlık çalışanlarına da eğitimler verildiğini belirten Bucak, bu eğitimlerin önümüzdeki süreçte tüm sağlık çalışanlarını içerecek şekilde devam edeceğinin altını çizdi.
Çölyak Derneği Adıyaman Şube Başkanı Salih Gültoplayan ise, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hakan Bucak’a projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.

ADIYAMAN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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