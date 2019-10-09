Ad\u0131yaman Belediyesi yolcu otob\u00fcs\u00fcnde kalp krizi ge\u00e7iren yolcu, otob\u00fcsle acil servise yeti\u015ftirildi. Ad\u0131yaman Belediyesi \u015fehiri\u00e7i yolcu otob\u00fcs\u00fcne binen Fahriye Beke (37) burada kalp krizi ge\u00e7irdi. Kalp krizi ge\u00e7iren hastay\u0131 fark eden otob\u00fcsteki di\u011fer yolcular durumu otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc Mustafa G\u00fczel\u2019e, s\u00f6yledi. \u015eof\u00f6r G\u00fczel, yolculardan 112\u2019ye bilgi vermelerini ve kendisinin de otob\u00fcs g\u00fczergah\u0131ndan \u00e7\u0131karak Ad\u0131yaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne gidece\u011fini s\u00f6yledi. Yolcusunu bir an \u00f6nce hastaneye kavu\u015fturma tela\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen s\u00fcr\u00fcc\u00fc G\u00fczel, korna \u00e7ala \u00e7ala Ad\u0131yaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Acil Servise geldi. Kriz ge\u00e7iren yolcusu Fahriye Beke\u2019yi sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na teslim eden s\u00fcr\u00fcc\u00fc, daha sonra otob\u00fcs i\u00e7erisindeki yolcular\u0131yla beraber hastaneden ayr\u0131ld\u0131. Otob\u00fcsle hastaneye getirilen Fahriye Beke, burada tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Beke\u2019nin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu tedavisinin devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.