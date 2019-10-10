Adıyaman’da cinsel içerikli hap ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Adıyaman’da M.E.N. isimli bir şahsın işyerinde ve ikamet adresinde kaçak cinsel içerikli hapların satışının yapıldığı yönünde bilgiler üzerine polis ekipleri arama yaptı. yapılan aramada 260 adedi viagra olmak üzere bin 300 adet cinsel içerikli hap ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:05

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.