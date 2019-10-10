Gölbaşı ilçesinde amatör spor haftası başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen amatör spor haftası başladı.

İlçe kapalı spor salonunda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başladı. ilçe Kaymakamı Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın katıldığı açılışta çeşitli branşlarda sporcular gösteri maçı yaptı.

Burada konuşan kaymakam Mutlu Köksal, "Bu haftanın amacı her yaştan yediden yetmişe, vatandaşımızı spora yönlendirmek, spora teşvik etmek amacıyla farkındalık oluşturmak için kullanılan bir haftadır. Bu hafta içerisinde tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de çeşitli spor faaliyetleri düzenlenerek vatandaşlarımızı spora teşvik etmeye çalışılmaktadır. Bu vesile ile Amatör Spor Haftası Etkinlikleri boyunca yapılacak olan müsabakalarda görev alacak, tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:03

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