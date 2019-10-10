Kahta Belediyesinden online ödeme kolaylığı

Kahta Belediyesi resmi internet sitesi su ve emlak ödemeleri almaya başladı.

Kahta Belediyesi kısa süre önce başlattığı resmi web sitesi olan www.kahta.bel.tr üzerinden online ödeme uygulaması sayesinde vatandaşlar belediyeye olan su ve emlak ödemelerini daha kolay gerçekleştirebilme imkanına kavuştu.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kısa süredir belediyenin vatandaşlara kolaylık sağlayan böyle bir uygulamanın yürürlükte olduğunu belirterek, “Su ve emlak ödemelerini sadece belediyemiz Belediye hizmet binasında ve Tedaş Kavşağında bulunan ödeme noktasında nakit olarak ödemelerini gerçekleştirilirken, bundan böyle Belediyenin resmi web sitesi olan www.kahta.bel.tr adresinden ve ödeme noktalarından kredi kartlarıyla ödeme yapabilecek.

Halkımız belediyeye olan ödemelerini Belediyenin resmi web sitesi adresinden sağ üstte yer alan su ve emlak uygulamasından sicil kodu veya abone numarası ile online ödeme yapabilirler. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız belediyeye olan su ve emlak ödemelerini hem daha rahat, hızlı ve zamanında yapabilecek hem de sistemden mevcut durumlarını belediyenin ilgili birimlerine başvurmadan bulunduğu yerden takip edebilme imkanı sağlanmış olacaktır" dedi.

ADIYAMAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:03

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