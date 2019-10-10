Adıyamanlı şairler sanatseverlerle buluşuyor

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Adıyaman’ın önde gelen şairleri, Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenecek olan şiir dinletisinde Adıyamanlılarla buluşacak.

13 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan şölenle ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyamanlı şairlerinden Fahri Berk, Karim Baydak, Kays Mahfi, Nazan Taştan Yapıcı, Fahrettin Çelik, Murat Kayış, Zübeyir Haras, Fadlı Doğan ve Şemsettin Ağar’ın katılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, tüm Adıyamanlıları şiir dinletisi programına davet etti.

ADIYAMAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:03

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