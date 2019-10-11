Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 2093 Sokak içerisinde İbrahim Ö., idaresindeki 02 S 0375 plakalı minibüs ile Mehmet Emin B., idaresindeki 02 AF 748 plakalı motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Emin B., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:04

YATSI 19:19

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