İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Ö., idaresindeki 27 J 3755 idaresindeki otomobil ile Ahmet Ç., idaresindeki 44 NE 189 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Piri Reis Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ahmet Ç., ile otomobil içerisinde bulunan Alperen Ç., Mehmet Ç., Eylül Ç., ve Özlem Ç., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:04

YATSI 19:19

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