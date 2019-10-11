İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abuzer Ö., idaresindeki 27 J 3755 idaresindeki otomobil ile Ahmet Ç., idaresindeki 44 NE 189 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Piri Reis Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ahmet Ç., ile otomobil içerisinde bulunan Alperen Ç., Mehmet Ç., Eylül Ç., ve Özlem Ç., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
ADIYAMAN
11 Ekim 2019 Cuma
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