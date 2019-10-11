Minikler şehitlikte askerler için dua etti

Adıyaman’da minik öğrenciler, TSK tarafından Suriye’de başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler ve şehitler için şehitlikte dua etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Komitesi üyeleri tarafından Adıyaman Şehitliğinde program düzenlendi. Program kapsamında minik öğrenciler, şehitlikte Türk bayrakları açarak şehitler için dualar etti. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen minik öğrenciler aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için de dualar etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Temsilcisi Mehmet Engin Coşkun, “Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Komitesi olarak şu anda yurt dışında operasyona katılan askerlerimize moral, motivasyon vermek amacıyla hem dua etmek istedik hem de şehitliğimizde bulunan şehitlerimize dua edelim, onların da mekanının cennet olsun diye Rabbimize dua ettik. Çocuklarımızla beraber böyle sosyal sorumluluk projesine imza atmak istedik. Dışarıda şu anda bizim için savaşmakta olan asker ağabeylerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah onların ayağına taş değdirtmesin. İnşallah sağ salim annelerinin, babalarının, sevdiklerinin yanına gelmesini nasip etsin inşallah” dedi.

Öğrencilerden Bengü Yıldız ise “Şehit ağabeylerimize ve savaşa giden asker ağabeylerimize dua okumak ve onlara başarılar dilemek için geldik” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ece İzci, “Bizler sınırda mücadele eden ağabeylerimizi ve şehitlerimizi anmaya geldik. Bizim için şehit olan şehitlerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

ADIYAMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:04

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