Kara propagandaya izin yok

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Adıyaman’da bir kişi Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili sosyal medya hesabından kara propaganda yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da polis ekipleri sosyal medyada terör propagandası yaptığı değerlendirilen F. K. isimli şahıs hakkında rapor hazırlanarak gerekli işlemlere başladı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:04

YATSI 19:19

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