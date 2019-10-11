HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yakalandı

Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadele kapsamında, geçmiş dönemde Suriye’nin çatışma bölgelerinde HTŞ/NC Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan 1 kişi Adıyaman’da yakalandı.
Yabancı uyruklu M. E. isimli HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yapılan operasyon ile yakalandı. Sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs adli makamlarca serbest bırakılarak deport edilmek üzere işlemlere başlanıldı.
ADIYAMAN
11 Ekim 2019 Cuma
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