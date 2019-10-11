‘Yusuf ile Züleyha’ kitabı çıktı

Yazar Enes Osman Aba’nın yeni kitabı ‘Yusuf ile Züleyha’ okuyucuyla buluştu.

Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Alii Hızır' kitabının ardından Yazar Enes Osman Aba yeni kitabı olan ‘Yusuf ile Züleyha’ isimli kitabını çıkardı.

Kitabıyla ilgili açıklamada bulunan Aba, “Gece Kitaplığı Yayınevinden çıkan kitabı için gerçek bir aşkın sınırları içerisinde, geçmişi ve geleceği kucaklama hakikatliği taşıyan bir eserdir. Yusuf ile Züleyha kitabı, duyguyu ve vicdanı merkeze koyan alegorik bir anlatım özelliği taşımakla beraber, okuyucularımızın gözyaşlarına da hitap edecek. Fedakarlığın ‘Asıl Aşk’ olduğunu gösteren bu kitabı hıçkırıklarla okuyacaksınız” diye konuştu.

ADIYAMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:04

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.