Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına

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ADIYAMAN´da sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunup, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Polis, kent merkezinde yaşayan F.K.'nin sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlar ile terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Şüpheli tespit edilen evinde, gözaltına alındı. F.K.'nin sorgusu sürüyor.



ADIYAMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:04

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