Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına

ADIYAMAN´da sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunup, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Polis, kent merkezinde yaşayan F.K.'nin sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlar ile terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Şüpheli tespit edilen evinde, gözaltına alındı. F.K.'nin sorgusu sürüyor.
ADIYAMAN
11 Ekim 2019 Cuma
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