Adıyaman'da 71 parça tarihi eser ele geçirildi

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 71 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir adreste tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada, 71 parça tarihi eser ile 2 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., ifadesini alınmak üzere emniyete götürüldü.



ADIYAMAN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:05

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