Adıyaman’da tarihi eserler ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman’da tarihi eserler ele geçirildi

İHA

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser ele geçirdi.

Adıyaman’da tarihi eserler ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin işyerinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine Kahta ilçesinde A.K. isimli şahsın işyerinde arama yaptı. Aramada 71adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen parçalar ile 2 litre içki ele geçirildi.
Şüpheli A.K. isimli şahıs göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:25
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı
Kahtalı öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu
YEREL HABERLER Kahtalı öğrenciler Mehmetçik için Fetih Suresi okudu
Adıyaman'da 71 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da 71 parça tarihi eser ele geçirildi
İki bina arasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İki bina arasında çıkan yangın korkuttu
Husumetli iki aile barıştırıldı
YEREL HABERLER Husumetli iki aile barıştırıldı
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına
Kaymakam Doğan, köy gezilerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Doğan, köy gezilerini sürdürüyor
Küçük kızların saç bakım ve kesimi yapıldı
YEREL HABERLER Küçük kızların saç bakım ve kesimi yapıldı
Zabıta ekipleri marketleri denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri marketleri denetledi
‘Yusuf ile Züleyha’ kitabı çıktı
YEREL HABERLER ‘Yusuf ile Züleyha’ kitabı çıktı
HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER HTŞ/NC Terör Örgütü üyesi yakalandı
Kara propagandaya izin yok
YEREL HABERLER Kara propagandaya izin yok
Vali Aykut Pekmez, Samsat afet konutlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Aykut Pekmez, Samsat afet konutlarını inceledi
Bölge başkanları Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili deklarasyon yayımladı
YEREL HABERLER Bölge başkanları Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ...
Minikler şehitlikte askerler için dua etti
YEREL HABERLER Minikler şehitlikte askerler için dua etti
Öğrenciler Fetih Suresi okudu
YEREL HABERLER Öğrenciler Fetih Suresi okudu
Esentepe Anadolu Lisesinde Z-Kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Esentepe Anadolu Lisesinde Z-Kütüphane açıldı
Adıyaman Ticaret Borsası Samsat’ta öğrencilere yardım yaptı
YEREL HABERLER Adıyaman Ticaret Borsası Samsat’ta öğrencilere yardım ...
Milletvekili Tutdere, Tarım Bakanlığına tütün düzenlemesini hatırlattı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, Tarım Bakanlığına tütün ...
Şüpheli şahıslardan silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahıslardan silah ele geçirildi
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Araç tamir ustalarından kış bakımı uyarısı
YEREL HABERLER Araç tamir ustalarından kış bakımı uyarısı
Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X