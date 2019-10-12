Adıyaman’da tarihi eserler ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin işyerinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine Kahta ilçesinde A.K. isimli şahsın işyerinde arama yaptı. Aramada 71adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen parçalar ile 2 litre içki ele geçirildi.
Şüpheli A.K. isimli şahıs göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
ADIYAMAN
12 Ekim 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:05
- GÜNEŞ 06:25
- ÖĞLE 12:19
- İKİNDİ 15:30
- AKŞAM 18:02
- YATSI 19:17