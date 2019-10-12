Takla atan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

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Adıyaman Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Adıyaman Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Abdulbaki Fırat yönetiminde ki 02 KF 123 plakalı hafif ticari araç Altınşehir Kavşağı istikametinden Karayolları istikametine seyir halinde iken Eğri Çayı Köprü mevkinde aracın kontrolünü kaybetti. Takla atan araç yol kenarına yuvalandı. Kazada araç sürücüsü hafifi yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:05

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