Tekeri patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

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AdıyamanKahta karayolunda tekeri patlayan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bekir Karakurt (32) idaresindeki 33 SU 677 plakalı otomobil, tekerinin patlaması sonucu Kahta Adıyaman Karayolu Habipler Köyü civarında şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Bekir Karakurt ile otomobilde bulunan Hatice (27), Sümeyye (6), Zeynep (3) ve bir yaşındaki Aksa Miray Karakurt yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:05

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