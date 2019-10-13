Adıyaman'da kursiyerlere çocuk gelişimi anlatıldı

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UNFPA tarafından sürdürülen proje kapsamında, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere çocukların gelişim dönemleri konusunda eğitim verildi.

Kısa adı UNFPA olan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından sürdürülen ‘Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi’ çerçevesinde, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi’nde eğitim gören kursiyere yönelik ‘Çocukların Gelişim Dönemleri’ hakkında eğitim programı düzenledi. Psikolog Sena Nur Kılınç tarafından gerçekleştirilen eğitim programına Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezleri Yöneticisi Yasemin Delibaş ve kursiyerler katıldı. Programa katılan kadınlara çocuk gelişimi ve çocukların gelişim sürecinde göstereceği davranışlar hakkında bilgiler veren Psikolog Sena Nur Kılınç, eğitim sonunda soruları cevaplandırdı.

Gerçekleştirilen program sonunda değerlendirmede bulunan kursiyerler, çocuk gelişimi konusunda önemli bilgiler edindiklerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

ADIYAMAN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:06

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