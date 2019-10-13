FETÖ Operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan 9 kişi’den 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ’nün çeşitli kademelerinde görevi bulunan ve 5’i öğretmenlikten ihraç edilen kişiden oluşan 9 kişi Adıyaman merkez ve ilçelerinde gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere polis merkezine getirilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 9 kişiden ihraç edilen öğretmenlerden M. A., ile O.E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:06

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