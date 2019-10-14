Kahta OSB bağlantı yolu onarılıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğalgaz kazı çalışmasından kaynaklı hasarın giderilmesi için Pazar gününden başlayacak olan üç günlük yol onarım çalışması başladı.

Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Kahta OSB bağlantı yolunun Küçük Sanayi Sitesi girişi ile Çıralık Köy yolu ayrımı arasında doğalgaz kazı çalışmasından kaynaklı hasarın giderilmesi için Pazar gününden başlayacak olan üç günlük yol onarım çalışması başladı. Bu kapsamda yol onarım çalışması boyunca OSB yolu tek şeritten sağlanacaktır. Çarşamba günü yol bakım çalışmalarının tamamlanıp trafiğe açılması planlanmaktadır.” İfadelerine yer verildi

ADIYAMAN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

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