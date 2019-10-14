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Metiner Adıyaman Barosu'nu ağır bir dille eleştirdi Metiner, “Suriye’nin topraklarında gözümüz yok”

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden 24, 25 ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili Gazeteci Yazar Mehmet Metiner, 'Yeni Türkiye Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu konferans verdi.

Metiner Adıyaman Barosu'nu ağır bir dille eleştirdi Metiner, “Suriye’nin topraklarında gözümüz yok”

Adıyaman’ın Kahta ilçesinden 24, 25 ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili Gazeteci Yazar Mehmet Metiner, ‘Yeni Türkiye Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu konferans verdi.
Türkiye’nin, Suriye topraklarında asla gözü olmadığına dikkat çeken Gazeteci Yazar Mehmet Metiner, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) girmiş olduğu haklı ve meşru terörle mücadelesine Adıyaman Barosu’nun leke sürmeye çalıştığını söyledi.
Diyarbakır Barosu’nun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bildirisini destekleyen Adıyaman Barosu’na çok sert tepki koyan Gazeteci Yazar Metiner, “Bu bildiride ifade özgürlüğü ya da düşünce özgürlüğü değildir. Bu kadar hainlik bu kadar alçaklık olamaz. ABD ve kandildeki terör baronlarının ağzı ile ülkemizin girmiş olduğu haklı ve meşru terörle mücadelesine leke sürmeye çalışıyorlar.
Türkiye’nin Suriye’de ne işi var diyorlar. Biz Suriye’nin içine girmezsek, Türkiye’yi Suriye’ye dönüştürürler. Suriye’nin topraklarında gözümüz yok ama topraklarımızda gözü olanların gözünü çıkarmak boynumuzun borcudur.
Eğer PKK bildirisinin, paçavrasının altına benim yürekli, asil Adıyamanlımın barosu imza atıyorsa, büyük utanç duymamız gerekir. Herkes şunu bilsin, ne Kahta’yı düşürmeye kimsenin gücü yetecektir. Ne de Adıyaman’ımızı düşürmeye. Kandil’in terör baronları hangi talimatı verirlerse versinler. Konjonktürel olarak ne tür siyasi değişimler olursa olsun, Kahta’mızın da, Adıyaman’ımızın da kandil tarafından düşürülmesine kanımız, canımız pahasına da olsa asla izin vermeyeceğiz.
HDP’nin günah suyunda olanlar rahatsızlık duysunlar. DAEŞ nasıl ki Müslümanların temsilcisi değilse, PKK’da Kürt’lerin, Kürt halkının temsilcisi değildir. Biz, gencecik Mehmetlerimizi Amerika’nın silahlarıyla savaştırılsınlar, ölüm tarlalarında katledilsinler diye yetiştirmiyoruz. Biz Amerika’nın Kürdü olmadık, olmayacağız. Bu ihaneti yüzlerine çarpacağız. Paramparça edeceğiz. Amerika’nın bayrakları altında, onların silahlarıyla kürtçülük yapacaksınız, hadi ordan! Kürt anneler, Mehmetlerini Amerikan’ın kirli çıkarları için ölsünler, öldürülsünler diye yetiştirmiyorlar. PKK en büyük zulmü Kürtlere yapmıştır.
Bilmeyenler bilsinler. PKK’nın dağ kadrosunun 3’te 2’si Türk kökenlidir. PKK saflarında savaşanların büyük bir kısmı Türk orjinlidir. Narsist, feminist, ateist insanlardır. HDP grubunun yarısında fazlası Türk. Derin bir kuşatma altındayız. Türkiye terörle mücadele ediyor. Bu uluslararası hukukun bize tanıdığı bir haktır. Türkiye savaşmıyor. Türkiye’nin Suriye’de ne işi var diyorlar. Asıl bizim orada işimiz var. Bunu diyenler neden Amerika’nın, Fransa’nın orada ne işi var diye sormazlar. Biz Suriye’nin içine girmezsek, Türkiye’yi Suriye’ye dönüştürürler. Suriye’nin topraklarında gözümüz yok, ama topraklarımızda gözü olanların gözünü çıkarmak boynumuzun borcudur.” Diye konuştu.
Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ADIYAMAN

14 Ekim 2019 Pazartesi

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