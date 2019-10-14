Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan gürlevik ana isale hattındaki onarım çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM)’ne bağlı ekipler, şehir merkezine gelen ana isale hatlarındaki arızalara anında müdahale ediyor. Önceki gün, şehir merkezine gelen su kaynaklarından olan gürlevik ana isale hattında meydana gelen deformasyondan dolayı arızaya müdahale eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Onarım çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, şehre daha temiz ve sağlıklı su gelmesi için ekiplerin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

ADIYAMAN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:00

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.