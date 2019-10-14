Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 2 farklı adreste fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler fuhuş yaptığı belirlenen H.D. ve F.K., fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen 2 kişi ile fuhuşa yer temin ettiği belirlenen S.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ADIYAMAN
14 Ekim 2019 Pazartesi
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