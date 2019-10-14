Adıyaman’da fuhuş operasyonları: 5 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan fuhuş operasyonu kapsamında, H.D. isimli kadın ile M.P. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıslara 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçundan idari para cezası uygulandı.

Bir başka fuhuş operasyonunda ise F.A. isimli şahıs ile F.K. isimli kadın şahıs gözaltına alındı. Yakalanan her iki şahsa 'fuhuş' suçundan idari para cezası kesilirken; 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarından ev sahibi S.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı.

ADIYAMAN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

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