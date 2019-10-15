Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 48 kişiyi gözaltına aldı. Çalışmalarda 387 gram esrar, 210 gram bonzai, 44 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ADIYAMAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.