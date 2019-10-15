Ad\u0131yaman Valisi Aykut Pekmez, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/YPG\/PYD ve DEA\u015e\u2019a kar\u015f\u0131 ba\u015flat\u0131lan \u201cBar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u201dnda durdu\u011fu mevziye havan mermisinin d\u00fc\u015fmesiyle yaralanan Ad\u0131yamanl\u0131 Piyade Uzman \u00c7avu\u015f Mahmut Kaplan\u2019\u0131 tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Ad\u0131yaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde ziyaret etti. Yaral\u0131 Piyade Uzman \u00c7avu\u015f Mahmut Kaplan\u2019\u0131 Ad\u0131yaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde ziyaret eden Vali Aykut Pekmez\u2019e, \u0130l Jandarma Komutan\u0131 Albay Ercan Atasoy ve T\u00fcrkiye Harp Malul\u00fc Gaziler, \u015eehit Dul ve Yetimleri Derne\u011fi Ad\u0131yaman \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Hac\u0131 Erdengi e\u015flik etti. \u015eanl\u0131urfa Ceylanp\u0131nar Hastanesindeki ilk tedavisinin ard\u0131ndan memleketi Ad\u0131yaman\u2019a getirilen Piyade Uzman \u00c7avu\u015f Mahmut Kaplan\u2019\u0131 tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Ad\u0131yaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu yaralanan Uzman \u00c7avu\u015f Mahmut Kaplan\u2019a ge\u00e7mi\u015f olsun dile\u011finde bulunarak, sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda hastane yetkililerinden ve doktorlardan bilgi ald\u0131. Sa\u011fl\u0131k durum iyi olan yaral\u0131 Uzman \u00c7avu\u015f Mahmut Kaplan\u2019\u0131n babas\u0131yla sohbet eden Vali Aykut Pekmez, aileye de ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerini ileterek, yaral\u0131 askerimize acil \u015fifalar diledi.