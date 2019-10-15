Uyuşturucu temin eden 3 şahıs tutuklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucuyla alakalı yapılan çalışmalar kapsamında 387 gram esrar, 210 gram bonzai, 44 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla alakalı olarak uyuşturucu kullanan 48 kişi ve uyuşturucu temini yaptıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan uyuşturucu temin edilen 7 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 7 şahıstan 3’ü tutuklandı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.