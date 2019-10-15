Rektör Turgut’tan yaralı askere ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Turgut’tan yaralı askere ziyaret

İHA

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik,Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de hain terör örgütlerine karşı sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatında' yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Kaplan'ı hastanede ziyaret etti.

Rektör Turgut’tan yaralı askere ziyaret

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik,Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de hain terör örgütlerine karşı sürdürülen ‘Barış Pınarı Harekatında’ yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Kaplan’ı hastanede ziyaret etti.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Kaplan ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirilen operasyonlarda muvaffakiyetler dileyen Rektör Turgut, “Barış Pınarı Harekatı’ esnasında hain saldırı sonucu yaralanan hemşerimiz Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Kaplan kardeşimizi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin duacısı ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Harekatın, en az zayiatla başarılı bir şekilde sonuçlanacağından hiç şüphemiz yok. Allah ordumuzu muzaffer eylesin” diye konuştu.

ADIYAMAN

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:07
  • GÜNEŞ 06:28
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi, ‘Birimler arası halı saha turnuvası’ başladı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi, ‘Birimler arası halı saha ...
Atatürk Bulvarıyla eski Samsat Caddesi birbirine bağlanıyor
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarıyla eski Samsat Caddesi birbirine ...
Haşereyle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Haşereyle mücadele devam ediyor
Gezici Çanakkale müzesini 5 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Gezici Çanakkale müzesini 5 bin kişi ziyaret etti
Uyuşturucu temin eden 3 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu temin eden 3 şahıs tutuklandı
Adıyaman Kuşaklama projesinin ihale tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Adıyaman Kuşaklama projesinin ihale tarihi belli oldu
Pekmez, Sincik’te köy okullarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Pekmez, Sincik’te köy okullarını ziyaret etti
Vali Pekmez, yaralı askeri ziyaretti
YEREL HABERLER Vali Pekmez, yaralı askeri ziyaretti
Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucuya 3 tutuklama
Adıyaman’a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Adıyaman’a şehit ateşi düştü
Şehit ailesinden harekata destek: Ne mutlu ki o bayrakta bizim de kanımız var
YEREL HABERLER Şehit ailesinden harekata destek: Ne mutlu ki o ...
Rektör Turgut, dünya göç ve mülteci kongresine katıldı
YEREL HABERLER Rektör Turgut, dünya göç ve mülteci kongresine ...
Kısmi zamanlı çalışacak ve yemek bursu alacak öğrenciler belirlendi
YEREL HABERLER Kısmi zamanlı çalışacak ve yemek bursu alacak ...
Milyonluk yatırımının 4’te biri tamamlandı
YEREL HABERLER Milyonluk yatırımının 4’te biri tamamlandı
Adıyaman’da fuhuş operasyonları: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman’da fuhuş operasyonları: 5 gözaltı
Otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 yaralı
Sanat Sokağı'nın kablolarını çaldılar
YEREL HABERLER Sanat Sokağı'nın kablolarını çaldılar
Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen gençlerden yürekleri ısıtan davranış
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden bir araya gelen gençlerden ...
Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Adıyamanlı Şairler, şiir severlerle buluştu
YEREL HABERLER Adıyamanlı Şairler, şiir severlerle buluştu
Siteler Mahallesinde asfalt çalışması
YEREL HABERLER Siteler Mahallesinde asfalt çalışması
Adıyamanlı çobandan Cumhurbaşkanına çağrı “Beni yem olarak gönderin sonra pilotlar o bölgeyi vursun”
YEREL HABERLER Adıyamanlı çobandan Cumhurbaşkanına çağrı “Beni yem ...
Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Gürlevik ana isale hattında onarım çalışması devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X