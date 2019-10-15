Haşereyle mücadele devam ediyor

Haşereyle mücadelede başarılı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen belli noktalarda varlığını hissettiren haşerelere karşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Haşereyle mücadelenin larva dönemini tamamladıklarını, ancak ergin çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini dile getiren yetkililer, ergin çalışmaları kapsamında şikayet konusu olan bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yaptıkları etkin çalışmalardan dolayı bu yıl şikayetlerin çok azaldığını da sözlerine ekleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, 2020 yılında da daha etkin mücadele etmek için çalışmalara şimdiden başladıklarını söyledi.

Vatandaşlar ise gösterilen hassasiyetten dolayı Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

ADIYAMAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.