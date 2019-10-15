Atatürk Bulvarıyla eski Samsat Caddesi birbirine bağlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3. Çevreyolunu Eski Samsat Caddesi’ne kadar uzatmak için çalışmalarına hız verdi.

Daha önce 3. Çevreyolunda kalan yapıları kamulaştırıp, yolu Atatürk Bulvarına kadar açan Adıyaman Belediyesi’ne bağlı ekipler, şimdide 3. Çevreyolunu Eski Samsat Caddesine bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan Millet Caddesi’nde çalışmalara başladı. Kazı işlemlerinin sürdürüldüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yolun 1 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olacağını belirterek, “Atatürk Bulvarı üzerinden 3. Çevreyoluna bağlanacak olan yolun belli noktalarına menfez ve toprakarme duvar yapılacak. Hedefimiz en kısa sürede yolu trafiğe açmak” diye konuştu.

ADIYAMAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.