Çamdere Köyünde halı atölyesi açıldı

Adıyaman'ın Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan, “Geçmişimi geleceğime dokuyorum'' projesi kapsamında yapılan halı atölyesinin açılışı yapıldı.

Açılışa Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, İl Encümeni Mehmet Karaca, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, okul müdürleri ve Çamdere halkı katıldı. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan atölye ile kendisine has bir deseni olan el dokuması halıların bu atölyede yapılması, gelecek nesillere aktarılması ve köy ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra binayı gezen Kaymakam Faruk Doğru ve misafirler proje hakkında bilgi aldı. Halı Atölyesinin açılışı ile ilgili konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, “Yaklaşık 2 bin nüfuslu olan Çamdere Köyünde 150 hanede el dokuması halı üretimi yapılmaktadır. Proje kapsamında yapılan halı atölyesi, alınan halı tezgahları ile birlikte açılacak olan halı kursları ile ortak bir üretim, kalitenin yükseltilmesi, farklı desenlerin oluşturulması, hediyelik eşya yapımı konularında çalışmalar yapılması ve köy ekonomisine özellikle kadınlara katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak amacı ile iş kur desteği ile 20 kişilik kursiyer listeleri ile halı kurslarına gelen kursiyerlere harçlık verilmektedir. Kent kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi, halkın sosyal bir ortamda bir araya gelmesinin sağlanması ve geçmişte yapılan güzel şeylerin gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması için yürütülen bu proje kapsamında gelen misafirlere yörenin yöresel yemekleri ile bir kermes düzenlendi. Davetliler türlü türlü yöresel yemekleri tatma fırsatı buldular. Yapılan yöresel yemeklerde misafirler tarafından en çok tercih edilen yemekler ödüllendirildi” diye konuştu.

ADIYAMAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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