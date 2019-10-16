Öğrenciler, adalet sarayını ziyaret etti

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gazi ilköğretim okulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında Gölbaş Adalet Sarayını gezdi.

Okul Müdür Yardımcısı Mesut Uyar, Rehberlik Öğretmeni Ahmet Küçük Sınıf Öğretmeni Hasan Hüseyin Fidancı ve öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında ayın değeri olan adalet ile ilgili öğrencileri yerinde bilgilendirmek için Gölbaşı Adalet Sarayını ziyaret edip gezdiler.

Ziyarette Gölbaşı Cumhuriyet Savcısı Gülhan Kunt Öcal öğrencilerin adalet ile ilgili sorularını cevapladı.

ADIYAMAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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