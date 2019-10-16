Taşımalı eğitim veren okulların servis araçları denetleniyor

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Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahta Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından taşımalı eğitim veren okullara öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.

İlçe merkezine ve taşımalı eğitim okullarına öğrenci taşıyan servis araçlarını durduran denetleme komisyon üyeleri, taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği ile okul servis araçları yönetmeliğine uyulup uymadıkları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde farklı araç, farklı şoför, yük ve yolcu taşıdığı tespit edilen servis araçları hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Denetleme komisyon yetkilileri, taşımalı eğitim veren okullara öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi.

ADIYAMAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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