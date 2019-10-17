Başkan Turanlı, vekillerden olumlu tepkiler aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Turanlı, vekillerden olumlu tepkiler aldı

İHA

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelerek Ankara'da milletvekilleri ile gerçekleştirdiği ziyaretin detaylarını paylaştı.

Başkan Turanlı, vekillerden olumlu tepkiler aldı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelerek Ankara'da milletvekilleri ile gerçekleştirdiği ziyaretin detaylarını paylaştı.
Vekillerin kendisini çok sıcak karşıladığını belirten Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ziyaretin amacına dikkat çekerek Kahta’ya nasıl daha iyi hizmet ederiz anlayışı ile hareket ettiğini söyledi.
Diyarbakır Yolu Projesi, Mülk Göleti, Haydaran Suyu ve arıtma tesisi, Sahil Yolu Projesi, Saat Kulesi, Kahta’nın girişinde tarihi ve turistik dokusuna uygun bir Cendere Köprüsü, Adıyaman’dan Kahta’ya gelirken bölünmüş yolda aydınlatma direkleri, Belediyeler Birliğinden araç ekipman desteği, Kent Parkı Kademe Projesi, 2 tane Çevre Yolu Projesi, 3 tane park projesi, Semt Pazarı Projesi ve Modern Hayvan Pazarı gibi projeler Başkan Turanlı’nın hazırladığı dosyada yer aldı.
Vekillerin yakın ilgisinden dolayı Kahta’da çok güzel hizmetlerin olacağını vurgulayan Başkan Turanlı, “Bizim buradaki amacımız kimsenin üzerinde siyaset yapmak değil. Kahta’nın ortak değerlerine hizmet etmektir. Kahta'nın her konuda daha fazla hizmete kavuşması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için Adıyaman’ın 5 milletvekili ile temaslarda bulunarak ilçemizin talep ve sorunlarının olduğu dosyayı kendilerine sunduk. 5 vekilimiz de bizi sıcak karşıladı. Milletvekili Ahmet Aydın Bey orada hemen birkaç yeri aradı. Anı zamanda da Adıyaman’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a havaalanında projemizi verme fırsatını sağladı. Ahmet Aydın Bey’e ve diğer tüm vekillerimize ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ankara ziyaretimizin ortak amacı, Kahta’ya nasıl daha iyi hizmet ederiz anlayışaydı. Ben inanıyorum çok güzel hizmet olacak. Vekillerin bu konuda bize destek vereceğine inanıyorum. Çünkü ziyaret esnasında o sıcaklığı, o samimiyeti hissettim. Dolayısıyla bu sıcaklık ve yakınlık Kahta’ya hizmet olarak döneceğinden eminim. Ben Belediye Başkanı seçildiğim gün parti rozetimi çıkardım. Milletin rozetini taktım. Çünkü Kahta halkı onlara hizmet etmem için bana destek verdiler. Ben de bu saatten sonra asla kişisel hesaplar peşinde olmadım ve olmayacağım. Daha güzel ve yaşanabilir bir Kahta için elimden gelen tüm gayreti göstererek çalmadık kapı bırakmayacağım. Kimin ne projesi varsa gelsin beraber hayata geçirelim. Kahta’nın sorunları var. Bizim de çözüm önerilerimiz ve projelerimiz var. Bunun için vekillerimizle, STK’larla, basınla ve toplumumuzun tüm kesimleri ile istişare halinde olacağız. İlçemizin menfaatine katkı sağlayacak kim olursa olsun, onun ayağına giderim. Onun fikrini görüşünü alırım.
Haydaran Suyu kaynaktan değil dere yatağından alındığı için bu projenin baypas yapılarak kaynağın dereye döküldüğü yerden Güney Enerji Santralleri (GES) ile suyu getirmek istiyoruz. Biz şuanda yapılan hizmetin kötü bir hizmet olduğunu söylemiyoruz. Hizmetin eksikliklerinin giderilmesini ve kaliteli bir şekle bürünmesi için mücadele ediyoruz. Şu anki suyun alındığı yer ile kaynağın mesafesi kuş bakışı 2400 metredir. Su heyelan bölgesinden geliyor. Yaz aylarında birkaç defa heyelan oldu. Bu da büyük bir sıkıntı. Ayrıca suyun kaynaktan geldiği yerden taşkınlarla birlikte çok büyük bir kum sirkülasyonu oluyor. Eğer orada bir önlem alınmazsa arıtma tesisi birkaç yıl sonra ciddi bir zarar göreceğini düşünüyorum. Bunların telafi edilmesi adına ve şuanda suyun alınan yerden değil de kaynağa doğru götürülüp dereye döküldüğü yerden alınması daha doğru olur.
Suyu kaynağından alabilme şansımız yok çünkü bu proje köy sakinleri tarafından yargıya götürüldü. Mahkeme de köylüleri haklı buldu. Köylü suyu kullanabildiği kadar kullansın. Köylüden artan ve suyun kaynağından hemen dereye dökülen suya talibiz. Bu hem maliyeti düşürecek hem de tesisimizin daha iyi kullanılabilmesine vesile olacak. Böylece daha sağlıklı ve az maliyetli bir su elde etmiş olacağız" diye konuştu.

ADIYAMAN

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:30
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman´da eve av tüfeği ile ateş açıldı
YEREL HABERLER Adıyaman´da eve av tüfeği ile ateş açıldı
Firari asker, hırsızlıktan tutuklandı
YEREL HABERLER Firari asker, hırsızlıktan tutuklandı
İki otomobil çarpıştı:1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı:1 yaralı
Askerden firar edip hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Askerden firar edip hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Yaralı Şahin’i tedavisi için yetkililere teslim etti
YEREL HABERLER Yaralı Şahin’i tedavisi için yetkililere teslim etti
Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
Başkan Kılınç’tan baş sağlığı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan baş sağlığı mesajı
Battı-çıktı projesi için ilk kepçe vuruldu
YEREL HABERLER Battı-çıktı projesi için ilk kepçe vuruldu
Taşımalı eğitim veren okulların servis araçları denetleniyor
YEREL HABERLER Taşımalı eğitim veren okulların servis araçları ...
ASKİM, bulvardaki çalışmalarının sonuncusunu gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ASKİM, bulvardaki çalışmalarının sonuncusunu ...
Belediye otobüslerinin güzergahı geçici olarak değiştirildi
YEREL HABERLER Belediye otobüslerinin güzergahı geçici olarak ...
Başkan Kılınç ve Bölge Müdürü Keskin, projeleri konuştu
YEREL HABERLER Başkan Kılınç ve Bölge Müdürü Keskin, projeleri ...
Öğrencilere psikolog mesleği tanıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere psikolog mesleği tanıtıldı
Öğrenciler, adalet sarayını ziyaret etti
YEREL HABERLER Öğrenciler, adalet sarayını ziyaret etti
Gölbaşı Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Gölbaşı Devlet Hastanesinde deprem ve yangın ...
Çamdere Köyünde halı atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Çamdere Köyünde halı atölyesi açıldı
Albay Atasoy’dan Başkan Yıldırım’a ziyaret
YEREL HABERLER Albay Atasoy’dan Başkan Yıldırım’a ziyaret
Adıyaman’da tefecilik operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman’da tefecilik operasyonu: 2 gözaltı
Münbiç şehidi Kürtçe ağıtlarla uğurlandı Jandarma şehit annesinin yüzünü yıkadı Tekbirler ve sloganlar eşliğinde uğurlanan şehidin amca oğlu asker selamıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Münbiç şehidi Kürtçe ağıtlarla uğurlandı Jandarma ...
Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik, Adıyaman'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik, Adıyaman'da toprağa ...
Adıyamanlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Adıyamanlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi
YEREL HABERLER Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi
Şehit ateşi Adıyaman'a düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Adıyaman'a düştü
Huzur uygulamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Huzur uygulamaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X