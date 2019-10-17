Ad\u0131yaman\u2019da hastaneye giden 65 ya\u015f\u0131ndaki \u015fah\u0131stan 4 g\u00fcnden beri haber al\u0131nam\u0131yor. Ad\u0131yaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25103 sokaktaki evinden Ad\u0131yaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne giden 65 ya\u015f\u0131ndaki Halil \u00d6zen\u2019den 4 g\u00fcnden beri haber al\u0131nam\u0131yor. Yakla\u015f\u0131k 2 ay \u00f6nce kornea nakli olan ve kontrol i\u00e7in hastaneye giden ve kontrolden sonra hastaneden ayr\u0131lan \u015fah\u0131stan ailesi haber alam\u0131yor. Evden ayr\u0131ld\u0131ktan birka\u00e7 saat sonra ailesi taraf\u0131ndan ula\u015f\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan ancak telefonlar\u0131 kapal\u0131 olan \u015fah\u0131s 4 g\u00fcnden beri aran\u0131yor. Ailesi taraf\u0131ndan g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine kay\u0131p ba\u015fvurusu yap\u0131lan \u015fahs\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. Aile fertleri de kendi imkanlar\u0131 ile kay\u0131p \u015fahs\u0131 bulmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Halil \u00d6zen\u2019in e\u015fi Kadriye \u00d6zen, e\u015finin hastaneye gittikten sonra haber alamad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, hayat\u0131ndan endi\u015fe ettiklerini s\u00f6yledi.