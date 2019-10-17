İki otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenisanayi Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde meydana geldi. Petrol Caddesi üzerinde Merve S’nin kullandığı 02 AY 799 plakalı otomobil ile Osman K’nın kullandığı 80 GZ 63 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Merve S. yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralı sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:17

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AKŞAM 17:55

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