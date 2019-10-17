Havalandırma boşluğuna düşen kuş kurtarıldı

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Adıyaman’da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Barbaros Hayrettin Mahallesinde 6 katlı binanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu bina sakinleri fark etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna düşen kuşu kurtararak yeniden doğa bıraktı.

ADIYAMAN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:30

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